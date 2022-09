Elizabeth II : l'adieu d'un peuple

Ce sont des funérailles d’État. Mais la douleur est intime. “Ce ne sont pas les obsèques de l’un des miens. Et quelque part : si. C’est un drôle de sentiment”. “C’est comme si on avait perdu quelqu’un de notre famille, notre grand-mère. On est très triste”, nous ont expliqué quelques Britanniques. Près de Buckingham Palace, la messe est retransmise par hauts-parleurs. Dès les premières notes, ils sont des milliers en communion. Elle était la reine de chacun d’entre eux. C’est en son nom qu’un militaire qu’un militaire a servi dans l’armée. “Elle était notre commandant en chef. C’est à elle que j’ai prêté allégeance. Alors jusqu’à la tombe, elle reste importante pour moi”, se confie-t-il. Chacun porte le deuil à sa manière. “On a notre uniforme de lycée, notre blason, pour dire adieu à la reine comme il se doit”, a raconté un lycéen. Dire adieu à la reine, la saluer une dernière fois après 70 ans de règne. Peut-être se souviendront-ils de cet instant toute leur vie. TF1 | Reportage F. de Juvigny, N. Clerc