Elizabeth II : le dernier adieu des Écossais

Ils étaient par milliers, sur plusieurs kilomètres. Ils attendent leur tour pour entrer dans la cathédrale et dire "au revoir". Ces Écossais sont parmi les premiers sujets de la reine à pouvoir se recueillir devant son corps. "C'est tellement irréel. J'ai besoin de voir de mes yeux son cercueil, pour y croire et réaliser que la reine est partie", lance un de ceux qui attendaient leur tour pour lui rendre un dernier hommage. La cathédrale va rester ouverte toute la nuit et jusqu'à demain après-midi. Mais avant de pouvoir y entrer, certains vont devoir être très patients. Ce lundi 12 septembre, ils étaient plus d'une dizaine de milliers dans les rues d'Édimbourg, pour leur adieu à la reine. C'est une journée d'hommage, qui se fait dans la pure tradition écossaise. Un silence règne au passage du cercueil de la reine. Dans cette foule dense, ils sont aussi venus voir celle qui était, nous dit-on, "le ciment" des différentes nations du Royaume-Uni. Toute la nuit, cet adieu va se prolonger pour cette femme qui fut pour eux plus qu'une reine. TF1 | Reportage J. Garro, C Diwo, E. Lefebvre