Elizabeth II : les funérailles du siècle

Quatre kilomètres de procession, l'ultime chemin emprunté par la reine Elizabeth II. Pour ce passage de cercueil, les Britanniques sont venus par dizaines de milliers pour se recueillir ou jeter ses fleurs au passage du corbillard. Adieu d'un peuple à sa reine. Sa dernière demeure, le château de Windsor. Dans la cour, les employés qui l'ont côtoyé parfois plusieurs décennies. La cérémonie millimétrée a commencé lundi matin à Londres. Posé sur un charriot de canon, tiré avec des cordes par 142 marins, le cercueil entre dans l'Abbaye de Westminster, suivi de la famille royale réunie. Les petits enfants d'Elizabeth II, William et Harry avec leurs épouses, ses arrière-petits-enfants, George et Charlotte, et le nouveau roi Charles III. Deux mille deux cents invités pour les funérailles du siècle et des dirigeants venus des quatre coins de la planète. De l'empereur du Japon au président Emmanuel Macron en passant par Joe Biden. Près de 500 personnalités et chefs d'Etat sont présents. Tous assistent au service religieux avec ses chants écrits il y a 300 ans. Une heure de cérémonie et deux minutes de silence, observées au même moment au Royaume-Uni. Sous les cloches de Big Ben, le cortège quitte Londres pour le château de Windsor. C'est là-bas, dans la chapelle qu'est descendu le corps de la reine pour l'éternité. Elizabeth II repose auprès de ses parents, de sa sœur Margaret et de son époux, le prince Philip. TF1 | Reportage J. Garro, F. Peccatier, É. Dubosq