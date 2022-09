Elizabeth II : les Londoniens prêts à dire adieu à leur reine

Ils sont une dizaine et espèrent être les premiers à entrer dans le palais de Westminster, peu importe le temps qu'il faudra passer dehors. " Je pense qu'il va falloir attendre 30 heures. Je suis mouillé, j'ai un peu faim, mais ça va aller", lance l'un d'eux. Seul un petit sac est autorisé, alors cette femme a pris le strict nécessaire. "J'ai juste pris quelques sandwiches et un peu d'eau", se confie-t-elle. Tous veulent saluer une dernière fois leur reine, "Je voulais dire au revoir personnellement au lieu d'être juste devant la télé", dit une dame. En plein centre-ville, une tente à la main malgré l'interdiction de camper, ces deux sœurs comptent bien trouver le meilleur emplacement pour tenter d'apercevoir le cercueil. Venues du Nord de l'Angleterre, elles n'ont pas hésité à poser des journées de congé pour assister à l'événement. "Ça va être spectaculaire demain" ; " c'est surréaliste, ça ne semble pas réel", disent-elles. De nouveau ce mardi soir, les gardes ont répété les mêmes gestes millimétrés, jusqu'à accompagner une copie du cercueil. Tout doit être parfait pour la procession qui quittera le palais de Buckingham pour Westminster dans l'après-midi du mercredi. Le parcours est placé sous haute surveillance. Pour être au premier rang, Debbie est arrivée à 6h mardi matin. "J'ai une petite tente ici, un parapluie, un manteau, de quoi me tenir chaud. On croise les doigts. On a un arbre juste au-dessus. Ça devrait aider", dit-elle. Une fois le cercueil installé dans le Parlement, ceux qui veulent lui rendre hommage auront jusqu'à lundi pour venir se recueillir. TF1 | Reportage L. Merlier, N. Clerc