Elizabeth II : l'immense popularité d'une reine

Elle avait une ferveur populaire jamais démentie, tout au long de son règne. Elizabeth II a su entretenir un lien très fort avec ses sujets. Lors des apparitions au balcon du Palais de Buckingham, comme lors de ses déplacements dans tout le pays. Les Britanniques ont toujours été au rendez-vous. Pour approcher sa majesté, il faut arriver plusieurs heures en avance, être bien placé et avoir un peu de chance. C'était le cas de Margaret Tyler, collectionneuse et fan de la famille royale. Cette passionnée de la monarchie dédie presque tout son temps à sa collection. Elle a accumulé chez elle plus de 12 000 objets en plus de 40 ans. Pour elle, la reine a été une présence rassurante dans les moments difficiles. Une reine qui n'a jamais dévoilé ses opinions politiques et qui a fait passer le sens du devoir avant tout le reste, comme elle l'avait promis en 1947. La reine a cultivé sa proximité avec les Britanniques, s'est invitée chez eux grâce à la télévision. Tous les grands moments de son règne y ont été transmis et suivis par des millions de téléspectateurs à travers le globe. Grâce à sa longévité sur le trône, jamais égalée au Royaume-Uni, Elizabeth II est presque devenue un membre de la famille pour ses sujets. Elle a accompagné les Britanniques vers la modernité et a contribué à l'unité du pays. TF1 | Reportage E. Stern. L. Barbazanges, L Koceir