Elizabeth II renonce à participer à la COP 26

Le palais a soufflé le chaud et le froid sur la santé de la reine. Des photos rassurantes avaient été diffusées ce matin. On voit Elizabeth II en visioconférence avec des ambassadeurs depuis le château de Windsor. Elle a l'air en bonne forme et souriante. Les commentateurs ont été soulagés de la voir reprendre ses engagements une semaine après sa courte hospitalisation. Mais la souveraine n’est pas assez en forme pour voyager, même au sein du Royaume-Uni. Elle n'ira pas à Glasgow en Écosse pour la COP 26 saluer les dirigeants du monde entier. Une décision qui n'a pas été prise à la légère. Car pour la reine, le climat est une cause qui lui tient à cœur. On s'en souvient d’ailleurs qu’elle avait surpris tout le monde en fustigeant l'inaction des dirigeants sur le réchauffement climatique.