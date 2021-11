Elizabeth II : une apparition qui rassure les Anglais

C'est le premier entretien officiel d'Elizabeth II depuis un mois. Dans la vidéo en tête de cet article, la reine se tient debout face au chef d'état-major britannique qu’elle a reçu au château de Windsor. Ses précédentes apparitions s'étaient faites par visioconférence lors d'entretiens avec des ambassadeurs ou dans un message enregistré en marge de la COP 26 en Écosse. À 95 ans, la souveraine avait été mise au repos par ses médecins le 20 octobre dernier et avait passé une nuit à l'hôpital pour des examens. Initialement prévue dimanche dernier à l'occasion d'un hommage aux victimes de guerre, sa présence a été annulée à la dernière minute en raison d'un mal de dos. Ce soir dans les rues de Londres, les Britanniques sont évidemment soulagés. “Nous aimerions qu'elle règne pour toujours, j'aime la reine”. “J'espère qu'elle va mieux. Mais si à l'avenir elle a encore besoin de repos, c'est tout à fait normal à son âge”, réagissent-ils au micro de TF1. L'emploi du temps d’Elizabeth II reste allégé. Pour le moment, aucune sortie officielle du château de Windsor n'est prévue. TF1 | Reportage T. Malandrin, E. Stern, L. Barbezanges, I. Bornacin, V. Belgrand-Barbier, C. Marchand, C. Ingold, A. Silberman