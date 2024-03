Elle retrouve son portable volé dans le RER grâce à la solidarité des passagers

Une rame tout entière a volé à la rescousse d'une femme victime d'un vol, en pleine heure de pointe, dans un RER. Une main se glisse dans la poche de son manteau et prend son téléphone portable. Elle le réclame haut et fort. Sans aucun doute, le pickpocket est encore à bord. La montre connectée de la victime géolocalise l'appareil volé. Certains voyageurs décident alors de composer le numéro. Le téléphone sonne. En deux minutes, le voleur est démasqué. La femme, elle, retrouve son portable, grâce auquel nous avons pu la joindre. La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Beaucoup saluent la solidarité dont ont fait preuve tous les passagers du RER. C'est une histoire qui se termine bien, mais ce n'est pas toujours le cas. En 2022, environ 125 000 actes de vol et de violence ont eu lieu dans les transports en commun. À la demande générale, le voleur a quitté la rame à l'arrêt suivant. La victime, elle, a décidé ne pas porter plainte. TF1 | Reportage M. Beringer, J. Quancard, O. Stammbach