Elton John : concert improvisé à Cannes !

Devant une nuée de portables déchaînés, Elton John. Décontracté, il livre en exclusivité mondiale son nouveau single. La surprise est totale dans ce restaurant de plage, où la légende de la pop aime venir déjeuner en toute discrétion, pendant ses vacances. Il va lui-même voir le DJ et s'empare du micro pour révéler, rien de moins que son duo avec Britney Spears, attendu pourtant pour ce vendredi 26 août prochain. Ceux qui étaient là n'en reviennent toujours pas. "La foule est arrivée. Franchement, c'était incroyable. Tout le monde criait, tout le monde applaudissait" raconte Jonathan Bellone, directeur artistique au restaurant La Guérite, en Alpes-Maritimes. L'été dernier, le chanteur avait fait le même coup et son remix électro avec l'anglaise Dua Lipa avait très bien marché. Comme quoi, à 75 ans, seul Elton a le courage et le talent de faire ce qui lui plaît. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Boujamaa, C. Guérard