Élus municipaux : la grande démission

Après la démission de Christian Brec, ancien maire de Saint-Benoît-du-Sault, en un dimanche d'hiver de cette année 2023, de nouvelles élections doivent être convoquées. L'ambiance était devenue tellement invivable depuis le confinement que treize des quinze élus du Conseil municipal ont jeté l'éponge. Comme eux, dans le Berry, près de 620 élus municipaux ont fait ce choix depuis les dernières élections, il y a trois ans, essentiellement dans des petites communes comme Sury-près-Léré dans le nord du Cher, 650 habitants. En octobre 2022, Pascal Viguié, ancien maire de Sury-près-Léré, a, lui aussi, claqué la porte après 21 ans à la tête de la commune. Pour lui, le bras de fer avec l'intercommunalité a été la goutte de trop. Les élus municipaux se heurtent à l'administration, mais aussi parfois à certains habitants eux-mêmes. En août 2022, William Pelletier, le maire de Châteauneuf-sur-Cher (Cher) a été agressé, alors qu'il sortait de la mairie. Il s'en est sorti avec l'arcade sourcilière ouverte et a songé un moment à démissionner. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Desmoulins, G. Parrot, C. Blanquart