Élus : vers une hausse de l'indemnisation des maires ?

À chaque fois qu’il se replonge dans ses dossiers, Yvan Lubraneski, ancien maire (DVG) à Les Molières (Essonne) tombe des nues. Il a raccroché l’écharpe il y a trois mois pour des raisons financières. Son mandat ne lui laissait plus assez de temps pour exercer correctement son métier en parallèle. D’autant que pour ne pas amputer le budget de la commune, ses frais de carburants n’étaient pas remboursés. Il a expliqué sa décision dans une lettre à ses administrés, surpris pour la plupart en découvrant la rémunération de leur maire. Le montant des indemnités d’un élu est fixé par la loi, entre 1 000 et 2 000 euros brut pour une commune de moins de 3 500 habitants et jusqu’à 4 400 euros, en dessous de 100 000 habitants. Des sommes qui pourraient être augmentées à la demande des associations d’élus. C'est un premier pas indispensable pour le maire normand, Lionel Marie (Blainville-sur-Orne à Calvados), mais pas encore suffisant pour éviter les démissions en cascades. Le gouvernement devrait annoncer le nouveau montant des indemnités dès l'automne pour une entrée en vigueur au début de l’année 2024. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Poujol, L. Barbier