Emballage : trop de vide dans nos paquets ?

En choisissant ces produits, vous pensez acheter des paquets bien remplis. Mais, lorsque vous regardez de plus près, mauvaise surprise, ils contiennent parfois beaucoup d’air. Ces pratiques commerciales trompeuses sont, ce mardi, dénoncées par deux associations. Elles mettent en demeure cinq industriels. Parmi les produits concernés, un paquet de bonbons. Il contient 44% de vide. Contactés, trois marques nous ont, pour l’instant, répondu : “Cette taille de l’emballage est essentielle pour sa bonne étanchéité” ; “Nous n’avons aujourd’hui qu’une seule de sachet. Or, la gamme est très large” ; “Mondelez International est engagé pour diminuer son impact environnemental”. Ces industriels ont désormais 30 jours pour changer leurs emballages, ou retirer leurs produits de la vente. “Si les pratiques perdurent, on pourra toujours déposer plainte, parce que ce sont des infractions au Code de la consommation et au Code de l’environnement”, a expliqué le maître Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, représentant de Zero Waste France. Pour ne pas vous faire avoir, pensez à regarder le prix au kilo, et ne vous fiez pas aux emballages. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Moncelle, W. Wuillemin