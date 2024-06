Emballages des colis : attention aux mauvaises surprises !

Seriez-vous prêt à porter des vêtements achetés en ligne et expédiés dans un emballage très très surprenant, une bouteille de lait ? C'est en tout cas ce qui est arrivé à un père de famille. Boîte à pizza, paquet de gâteau ou encore sac-poubelle subtilement plié, les colis improbables se multiplient avec l'essor des plateformes de seconde main entre particuliers. Laura en envoie trois à quatre par semaine et elle, aussi, utilise des emballages étonnants, une astuce qui lui permet d'économiser une dizaine d'euros de carton par semaine. Le problème, c'est que ces emballages de fortune sont souvent moins résistants. Chez Thierry Capra, un fleuriste qui fait aussi point relais, sur les 300 colis quotidiens, une quarantaine arrivent abîmés. Mais peut-on vraiment envoyer n'importe quel colis ? Nous avons posé la question à l'un des acteurs du secteur. Attention au poids et à l'emballage, car tous ne seront pas forcément acceptés. Et si votre colis arrive abîmé dans votre boîte aux lettres à cause de son emballage non conforme, le transporteur n'a pas l'obligation de rembourser les dégâts. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. de Kervenoel, V. Pierron