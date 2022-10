Emballages : moins de plastique, c'est possible !

Pour conserver, protéger, emballer, suremballer, le plastique accompagne tous les gestes de notre quotidien. Il est aussitôt acheté et aussitôt jeté. Dans les rayons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'emballent plus vraiment. Sous la pression des consommateurs et des textes de loi, la grande distribution est ainsi contrainte de réduire ces emballages. Un supermarché mène depuis trois ans un travail de fourmi, rayon par rayon. Du carton aussi pour emballer ses tomates, des filets en fibre de bois autour de ses aubergines. Encore beaucoup d'emballages et moins de plastique, 11 000 tonnes supprimées depuis 2019. Pour rester attractifs, les géants de l'agroalimentaire, eux aussi, se doivent de réinventer leur conditionnement. Nous voilà chez le premier producteur européen de sucre en poudre. Pendant des années, son produit phare était entièrement plastifié. Désormais, il est emballé dans un papier craft. À l'intérieur se trouve une fine pellicule de plastique, essentielle pour la conservation. Deux ans de travaux et des centaines de milliers d'euros investis pour adapter la chaîne de fabrication à ce nouveau conditionnement. Mais, l'entreprise a conservé les mêmes prix. Sa stratégie est de gagner des parts de marché grâce à un emballage plus vert. TF1 | Reportage T. Leproux, D. Sitbon, S. Deperrois