Emballages plastiques : ont-ils vraiment disparu des supermarchés ?

Il y a les bons élèves. C'est le cas de cet hypermarché. Le plastique pour les salades a été remplacé. Fruits et légumes sont réunis par un autocollant en papier ou conditionnés dans des filets en cellulose. Et les boîtes en carton sont légion. Pourtant, nous trouvons encore du plastique. Le magasin écoule encore son stock. Des dérogations, il y en a, plusieurs, échelonnées jusqu'en 2025. Nous sommes allés dans le magasin d'une autre enseigne en caméra discrète. Le plastique n'a pas du tout disparu. Pourtant, bananes, carottes, citrons, clémentines doivent encore en être débarrassés avant fin juin. Mais pour transformer l'emballage, il faut du temps. Il faut aussi de l'argent. 200 000 € ont investi par ce producteur pour s'adapter au 100% carton. Tous les producteurs ne peuvent pas assumer ces investissements. D'autres sont pris de vitesse. C'est pourquoi de très nombreux professionnels de la filière fruits et légumes ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. À ce jour, producteurs et fournisseurs assument seuls les augmentations de coût. Pour les consommateurs, les prix restent inchangés, pour l'instant. TF1 - Reportage L. Delsol - F Le Goic