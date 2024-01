Emballages plastiques : une interdiction et... beaucoup d'exceptions

Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais depuis quelques mois, une révolution silencieuse s'opère au rayon des fruits et légumes. Les emballages plastiques disparaissent peu à peu au profit de cartons ou de filets. Lundi 1er janvier, ils seront même interdits. Certains sachets en plastique devront donc disparaître dès ce lundi 1er janvier, mais pas tous. C'est là que la loi se complexifie. Les tomates sont concernées, mais pas les endives, les pommes oui, mais pas les cerises ni les paquets qui dépassent 1,5 kilo. "La loi est bonne, mais pas suffisante. Il faut aller plus loin", des associations écologistes partagent cet avis. Il y a trop d'exceptions à la règle. En attendant, les supermarchés doivent s'adapter aux interdictions qui entrent en vigueur ce lundi 1er janvier 2024, sinon ils risquent une amende. Ceux qui ne font pas partie des exceptions et qui conditionnent eux-mêmes leurs produits ont dû tout revoir. Anne-Claire Goyet, productrice de tomates, a investi 200 000 euros dans une machine pour ses nouveaux emballages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Giraud, X. Bertrand