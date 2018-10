Embargo américain : les conséquences sur la vie quotidienne des Iraniens

Un nouveau train de sanctions va s'abattre sur l'Iran. En effet, à partir du dimanche 4 novembre 2018, le pays ne pourra plus exporter son pétrole. C'est une catastrophe économique engendrée par l'embargo américain. Sur place, les investissements s'effondrent et les conséquences sont très lourdes pour la population. Leur pouvoir d'achat a fortement baissé depuis l'annonce des sanctions rétablies au mois de mai 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.