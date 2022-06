Embargo sur le pétrole russe : quelles conséquences pour le prix des carburants ?

Plus aucun pétrole russe en France d'ici la fin de l'année 2022. Alors, quelles conséquences à la pompe ? Dès les prochains jours, acheter du carburant deviendra de plus en plus cher. Essence et diesel vont continuer d'augmenter. Le litre à plus de 2 euros risque d'être une réalité durable, malgré la ristourne de 18 centimes. Le pétrole coûtera-t-il cher pendant longtemps ? Malheureusement, oui. La France est toute l'Europe négocie avec d'autres fournisseurs, notamment l'Arabie Saoudite, l'Algérie, et le Nigeria. Des pays dont la production n'augmentera que modérément. Les cours, et donc le baril de pétrole, vont continuer de grimper. Alors, quelle alternative ? Le gouvernement mise sur l'électrique accessible pour tous avec un dispositif spécial, le leasing social, soit la possibilité de louer une voiture électrique neuve pour environ 100 euros par mois. Le gouvernement doit encore décider qui va en bénéficier et sous quelles conditions de ressources. Ce dispositif pourrait être adopté pendant l'été. T F1 | Reportage N. Robertson, E. Berra, C. Diwo.