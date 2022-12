Embarquez dans le train rouge des cimes

Est-ce vraiment un train ou un vaisseau dans un océan de neige ? Au cœur des Grisons, à bord du Bernina Express, notre périple débute au pied des montages, à Coire, la plus vieille ville de Suisse. À bord de ses wagons panoramiques, c'est l'émerveillement garanti pour les touristes. Chaque année près de 200 000 passagers empruntent cette ligne mythique, moyennant une centaine d'euros. Beaucoup d'étrangers, mais aussi quelques Suisses. Profitant d'un arrêt à la prochaine gare, pour découvrir le Musée du Chemin de fer de l'Albula. À l'intérieur, des répliques miniatures des 55 tunnels et 200 ponts sur la ligne. C'est un chef-d'œuvre ferroviaire inscrit au patrimoine mondial, construit il y a plus d'un siècle dans des conditions extrêmes. Gagnons de la hauteur, le long du lac blanc gelé, pour atteindre le point culminant de notre trajet, Ospizio Bernina, à 2 253 mètres d'altitude où nous avons rendez-vous en cuisine. Puis, nous entamons ensuite la descente. Plus d'une heure à avoir l'impression d'être dans un grand vide, sur ce viaduc en cercle, pour arriver finalement en se faufilant dans les rues à notre terminus en Italie, Tirano. TF1 | Reportage M. Desmoulins, O. Trigodet, V. Abellaneda