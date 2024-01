Emblême national : ils veulent sauver le coq gaulois

La démarche assurée, plumes acajou aux reflets dorés et queue en panache noir bleuté. Avec sa crête flamboyante et ses oreillons blancs, le coq gaulois a fière allure. La plus ancienne race de poule française est aujourd'hui en voie de disparition. Trop rustique, pas assez bonne pondeuse, l'espèce a été délaissée par les éleveurs à l'après-guerre. Mais un passionné a décidé de la sauver. En 2010, un ancien vendeur en bricolage adopte un premier couple de Gauloise doré et s'aperçoit vite que l'espèce est menacée. Impensable pour Damien, pour qui le coq est le plus bel emblème national. Du toit de l'église de son petit village, au sommet de la cathédrale Notre-dame, le coq orne les maillots de nos sportifs, ou encore la grille des jardins de l'Élysée. C'est le symbole de la France depuis l'antiquité. En latin, Gallus signifie à la fois gaulois et coq. Pour préserver sa trace, Damien décide il y a six ans, de réaliser un recensement national. Il parcourt la France entière à la recherche d'autres éleveurs, il y en a alors que 18. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Payrô, B. Lachat, S. Humblot