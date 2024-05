Embouteillages au sommet : le business de l'Everest

La vidéo filmée le 21 mai 2024 est irréelle. Il y a ceux qui essaient de repartir, ceux qui attendent pour accéder au sommet, cet engorgement typique d'un festival de musique a lieu sur l'Everest et va provoquer un drame. Un morceau de corniche va céder et emporter six alpinistes dans le vide. Le guide qui filme a stoppé l'enregistrement. Il reprend quelques secondes plus tard, alors que quatre des six alpinistes remontent péniblement, sauvés par la corde à laquelle ils étaient attachés. Les deux autres sont portés disparus, ce qui porte à sept le nombre de morts et disparus cette année 2024 sur l'Everest. Ces vidéos d'embouteillages inondent les réseaux sociaux chaque année au printemps. Il faut dire que le mois de mai réunit les meilleures conditions pour réaliser ces expéditions. L'Everest n'attire plus seulement les alpinistes chevronnés, mais aussi les amateurs de sensations fortes. Depuis 30 ans, le nombre de candidats a presque doublé, car l'ascension est de moins en moins périlleuse. TF1 | Reportage D. Piereschi