Embouteillages, pollution : faut-il réduire la vitesse sur les rocades ?

Et si la réduction de la vitesse sur les rocades ou le périphérique était la solution pour polluer moins et réduire le nombre d'accidents. Pour connaître la réponse, de nombreuses villes de l'Hexagone réfléchissent aujourd'hui à cette option. À Lille, les 70 km/h sont essayés sur les périphériques depuis février 2019. À Rennes, un test réalisé pendant un an vient d'être de prendre de se terminer. Il montre que dans certaines conditions faire baisser la vitesse n'avait pas d'effet positif ni sur la pollution ni sur le nombre d'accidents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.