Embouteillages record : pourquoi Bison Futé n'a-t-il rien vu venir ?

Encore un peu de patience ce samedi soir pour affronter les derniers kilomètres de bouchons sur l'autoroute qui relie Lyon aux Alpes. Dans la matinée, des millions d'automobilistes ont été bloqués en Île-de-France, comme on le voit sur la vidéo en tête de cet article qu'on croit mise sur pause. L'A10 présente également de grosses difficultés aux abords de Bordeaux ou encore à la sortie de Montpellier. Mais pas question de gâcher les débuts des vacances. "On n'est pas pressé. On n'a pas d'impératif aujourd'hui. Donc, on est en train de regarder pour savoir où on allait s'arrêter pour manger" , "On est parti très tôt ce matin. Ça a été un peu compliqué, mais on a fait des petites pauses, des petits cafés, tout va bien", ont réagi deux conductrices. Et pourtant, il y avait de quoi perdre patience. Pas moins de 980 km de bouchon sur toute la France à la mi-journée. C'est un record au mois de décembre que personne n'avait anticipé, ni même Bison Futé qui n'avait prévu qu'un samedi orange. Effectivement, les prévisionnistes s'appuient sur les données des années précédentes, la météo aussi, et le calendrier. Cette année, Noël tombe seulement deux jours après le début des vacances. Ce qui laisse peu de temps pour prendre la route. Une telle configuration s'était déjà présentée en 2017. Il y avait eu alors deux fois moins de bouchons. L'explication cette année, c'est que les vacanciers sont tous partis à la même heure. "Quand on effectue des prévisions et qu'on a un trafic annoncé chargé un samedi matin, bien sûr, on demande aux gens de décaler leur départ. Effectivement, ils ont tous décalé le départ", explique Sylvie Le Corf, responsable du Centre d'information trafic (CIT) chez Vinci Autoroutes. Autre explication sans doute, le traumatisme de la grève à la SNCF en 2022 qui a poussé d nombreux vacanciers à prendre leurs voitures. À 24 heures du Réveillon, il ne fallait prendre aucun risque. TF1 | Reportage L. Adda