Émile : drones et chiens reprennent les recherches

Les recherches ont repris lundi 24 juillet, alors qu'elles s'étaient arrêtées bientôt deux semaines. Dans la zone déjà fouillée plusieurs fois, lors des premières battues, un nouveau dispositif est déployé. Six chiens et un drone spécialisé dans la détection de cadavre sont à l'œuvre. Pourquoi ces nouveaux moyens 17 jours après la disparition d’Émile ? Les habitants se questionnent. "Je pense qu'ils ont peut-être des doutes. Peut-être qu'il y a tout simplement quelqu'un qui a parlé et il recherche le lieu.", spécule une habitante du Vernet. En réalité, les enquêteurs assurent qu'ils ne privilégient toujours aucune piste et qu'ils suivent simplement la procédure. Mais dans le village, ces nouveaux moyens relance l'espoir d'avoir un jour une réponse. Ces derniers jours, l'espoir avait laissé place à l'anxiété dans le petit hameau. "Quand on apprend qu'un enfant de deux ans et demi ait disparu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, je vous garantis que ça fait froid dans le dos.", exprime un autre habitant. Ces nouvelles recherches doivent se poursuivre jusqu'à samedi prochain. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar