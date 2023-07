Émile : le récit des premières heures de sa disparition

Samedi après-midi, Émile, deux ans et demi, se réveille de sa sieste. Ses grands-parents chargent la voiture pour partir en randonnée. Deux voisins aperçoivent Émile pour la dernière fois sur cette route, qu'on voit, à l'image. Dans ce hameau du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), l'ambiance est familiale, 25 personnes, une communauté fermée. Un seul habitant de la vallée a accepté de nous parler anonymement. Environ 17h15, Émile est introuvable. Pendant plus de 30 minutes, sa famille le cherche, en vain. Au moment de sa disparition, étaient présents ses grands-parents, des jeunes oncles et tantes, des adolescents et des enfants. Vers 18h00, les grands-parents donnent l'alerte. Samuel Fléchais, équipé d'un drone, aide les gendarmes. Il rencontre le père d'Émile. Comment un enfant peut-il disparaître dans ce petit hameau d'à peine un hectare, en pleine journée, sans que personne n'ait rien vu, n'ait rien entendu ? Cinq jours après la disparition du petit garçon, aucune piste n'est écartée.