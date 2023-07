Émile toujours introuvable : des gendarmes spécialisés déployés demain

Dernière battue de la journée et toujours aucune trace d’Émile, deux ans et demi, plus de 48 heures après sa disparition, c'est l'abattement pour les bénévoles. Pour retrouver l'enfant, chaque sentier, chaque champ a été fouillé par les gendarmes et les pompiers appuyés par près de 800 volontaires, dans un rayon de cinq kilomètres. Ce lundi soir, les enquêteurs changent de méthode. "Nous poursuivons les recherches, nous restons sur les terrains et nous adaptons les dispositifs en particulier pour répondre aux besoins de l'enquête.", annonce Marc Chappuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Le site sera interdit d'accès pour permettre aux chiens de mieux travailler. Les enquêteurs vont aussi tenter de retracer tous les appels téléphoniques dans la zone au moment de la disparition, pour retracer le parcours d’Émile. À 17h15 samedi, ses grands-parents donnent l'alerte. Quelques instants plus tôt, il a été aperçu par des voisins dans la même rue. Depuis, plus rien. Le comportement de l'enfant pose une difficulté pour les gendarmes. À cet âge, un enfant ne répond pas toujours lorsqu'on l'appelle et sa taille le rend difficile à repérer. Les enquêteurs ont déjà reçu plus de 500 appels et espèrent toujours recueillir de nouvelles informations pour retrouver Émile dans la zone escarpée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Géli, H.P. Amar