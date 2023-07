Émile toujours introuvable : l'enquête continue malgré la fin des recherches

Pour les gendarmes, l'heure des fouilles, des battues et des ratissages est désormais finie. Ce mercredi soir, les dizaines de militaires mobilisés ont quitté le Haut Vernet, le village où se perd la trace du petit Emile. Les nombreuses recherches menées depuis le matin n'ont une nouvelle fois rien donné. Quant aux habitants de la commune, ils sont partagés entre tristesse et combativité. Mardi, les gendarmes pensaient pourtant avoir trouvé une piste, une trace de sang repérée sur la carrosserie d'une voiture. Mais les analyses ADN menées en urgence ont établi qu'il s'agissait en fait du sang d'un animal. Des investigations techniques vont donc démarrer, comme par exemple, les relevés d'infractions routières au moment de la disparition du petit Émile. Les caméras sont rarissimes dans la zone. Alors, les gendarmes vont s'appuyer sur les antennes-relais. Les parents et grands-parents de l'enfant vivent, eux, à la Bouilladisse, près de Marseille. Une famille décrite par les voisins comme discrète et sans histoire. Les gendarmes savent que le temps ne joue pas en leur faveur, mais disent qu'ils exploiteront toutes les pistes possibles pour retrouver Émile. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Bajac, E. Binet