Emmanuel Macron à Calais : le chef d'État assume avec fermeté sa politique migratoire

Ce mardi 16 janvier 2018, Emmanuel Macron s'est déplacé à Calais. Lors de cette visite très attendue, le président de la République est allé à la rencontre des élus locaux, des forces de l'ordre, des migrants et des associations. Il est venu pour défendre sa politique migratoire, sur laquelle il garde le cap.