Emmanuel Macron à Kiev : "L'Ukraine peut compter sur nous"

On les disait en froid, mais l'accolade est chaleureuse. La visite d'Emmanuel Macron à Kiev était aussi attendue depuis des semaines. Elle a été sous très haute sécurité et a été officialisée à la dernière minute. Le voyage commence en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne, en pleine nuit. L'espace aérien étant fermé, le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre italien se retrouvent dans une garde-marchandise pour prendre le train. Un mini sommeil est alors improvisé dans un des wagons. Le décor est surréaliste et la photo fait le tour du monde. La délégation arrive sur place après onze heures de trajet. Elle se rend ensuite à une vingtaine de kilomètres, à Irpin, la ville martyre. Au milieu des ruines, Emmanuel Macron découvre les stigmates d'une cité pilonnée par les Russes. Il ne reste presque rien d'Irpin. Les Russes sont accusés de crime de guerre. La France va fournir des laboratoires ADN pour aider les Ukrainiens à les prouver. Unité et soutien, ce sont les mots d'ordre de ce déplacement. Un appui financier et militaire avec la livraison de nouveaux canons de haute précision, mais surtout un soutien politique. L’adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait prendre des années. Elle doit d'abord être validée à l'unanimité par les 27 pays membres. Vladimir Poutine n'a pas encore réagi à cette démarche, mais son porte-parole a rayé cette visite et l'a jugé futile. T F1 | Reportage S. Bougriou, M. Chantrait