Emmanuel Macron à la rencontre des chercheurs

En l'espace de quelques heures, Emmanuel Macron a dû entendre tout et son contraire. Ce jeudi, le président de la République a rendu visite à des équipes de chercheurs au Kremlin-Bicêtre. Il s'est aussi déplacé jusqu'à Marseille pour rencontrer le professeur Didier Raoult, l'auteur de plusieurs études controversées sur l'efficacité de la chloroquine contre le coronavirus.