Emmanuel Macron à Marseille : a-t-il convaincu les habitants ?

Il a continué sur le même rythme que mercredi. Après la déambulation dans la cité de Bassens, et une visite dans un commissariat, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui dans une école puis à l'hôpital de la Timone. À chaque visite, il tient des promesses, des renforts. Cette visite, qui dure trois jours dans une même ville, est une première depuis le quinquennat. C'est comme un parfum de campagne même si le chef de l'État s'en défend au moment de présenter son grand plan pour Marseille. "Je ne viens pas ici pour faire des promesses. Je viens prendre des engagements en en demandant", a-t-il dit. Ce plan d'envergure est destiné à répondre aux urgences sociales, éducatives, économiques et sécuritaires que cumule la ville de Marseille. Lors de ce déplacement, le président de la République a fait beaucoup d'annonces : 500 caméras de surveillance pour les quartiers nord, 169 millions d'euros pour l'hôpital, 200 écoles et 10 000 logements rénovés d'ici quinze ans. Mais l'État ne donne pas un chèque en blanc aux élus locaux. Il gardera les contrôles sur les dépenses. Mais sur le vieux port ce soir, il est difficile pour beaucoup de Marseillais de cacher leur scepticisme. "J'attends de voir entre les promesses politiques avant la campagne et puis la réalité du terrain. Il peut y avoir des écarts". "Je suis dubitatif mais je suis prêt à applaudir dès demain si cet argent est utilisé à bon escient". En tout, ce sont plus de 1,5 milliard d'euros qui seront investis sur une dizaine d'années à Marseille.