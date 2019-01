Emmanuel Macron a reçu des dirigeants d'entreprises internationales à Versailles

Emmanuel Macron a accueilli ce lundi 21 janvier à Versailles, une centaine de dirigeants de grandes entreprises internationales. Le géant de l'acier, Lakshmi Mittal ou encore Evan Spiegel, le patron de Snapchat étaient parmi eux. Le chef de l'État veut les inciter à s'implanter et à investir dans notre pays afin de créer des emplois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.