Emmanuel Macron a-t-il fait les bons choix ? La réaction d’Olfa Hamzaoui, médecin-réanimateur

Lors de son allocution ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la progression de l'épidémie. A-t-il fait les bons choix ? Le Dr Olfa Hamzaoui, médecin-réanimateur, estime que "toutes ces mesures vont très probablement répondre à une partie de la crise sanitaire". "On ne va pas avoir tout de suite les effets, il faut attendre encore quelques semaines", souligne-t-elle. "Mais l'annonce en même temps d'avoir de renforts, d'ouvrir plus de lits avec plus de ressources humaines, ça va sûrement retentir assez rapidement sur les services de réanimation. Ça peut soulager nos équipes même si ce sont des mesures de crise. Ce n'est sûrement pas la réponse à tout le système de santé en France", conclut le Dr Olfa Hamzaoui.