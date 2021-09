Emmanuel Macron a-t-il vraiment "dépensé entre 5 et 7 milliards d'euros en quinze jours" ?

Depuis le 4 septembre, Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros pour les forces de l'ordre, 300 millions pour les travailleurs indépendants, 50 millions pour la pêche et 600 millions pour l'agriculture. On a une première addition qui s'élève à 1,450 milliards d'euros. Mais dans son calcul, Xavier Bertrand inclut les annonces faites par le gouvernement et donc validées par Emmanuel Macron. Par exemple, la gratuité de la pilule, ou encore la prolongation de MaPrimeRénov' ou des investissements dans les transports. Le tout pour 3,561 milliards d'euros. Cela fait un total de plus de cinq milliards. L'Élysée, que nous avons contacté, assume, mais rappelle qu'une partie de ces dépenses est financée par le plan de relance et donc déjà budgétée.