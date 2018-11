Emmanuel Macron sur les attaques de Trump : "Entre alliés on se doit le respect"

Le président français Emmanuel Macron, réagissant mercredi aux tweets très agressifs de son homologue américain Donald Trump, a répliqué que "entre alliés on se doit le respect". "A chaque grand moment de notre histoire, nous avons été des alliés et entre alliés on se doit le respect (..) Je ne veux pas entendre le reste", a-t-il déclaré sur la chaîne française TF1, depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Emmanuel Macron était l'invité exceptionnel du 20h de TF1 depuis le porte-avions du Charles-de-Gaulle.