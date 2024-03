Emmanuel Macron au 20H : son entretien exclusif sur le soutien à l'Ukraine

Le président Emmanuel Macron répond aux questions de Gilles Bouleau pour TF1 et d'Anne-Sophie Lapix pour France 2, ce jeudi 14 mars. Le chef de l'État s'exprime sur le soutien de la France à l'Ukraine, après l'adoption de l'accord de sécurité avec Kiev et ses déclarations où il disait ne "pas exclure" l'envoi de troupes au sol. Un entretien en direct dans le JT de 20H de TF1, mais également sur TF1+, LCI et TF1info.