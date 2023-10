Emmanuel Macron au Proche-Orient : une coalition internationale contre le terrorisme

Deux poignets de mains historiques, ce mardi matin avec l'Israélien Benyamin Netanyahou, et ce soir avec le Palestinien Mahmoud Abbas. Afficher solidarité et soutien avec l'Etat d'Israël, tels étaient les objectifs du président français aujourd'hui. Mais il s'agissait aussi des propositions. Emmanuel Macron souhaite une coalition internationale contre le terrorisme. Pour Paris, il s'agit de s'inspirer de la coalition pour lutter contre Daesch en Irak et en Syrie lancée en 2014 avec près de 80 pays. Le Hamas, organisation terroriste, Emmanuel Macron l'a maintes fois répété avec le président de l'Autorité Palestinienne en Cisjordanie ce soir. C'était un face-à-face tendu entre les deux hommes quand Mahmoud Abbas a pointé du doigt Israël. La réponse d'Emmanuel Macron était ferme. La protection de la population civile dans la bande de Gaza constitue aussi une priorité. L'objectif est d'obtenir une trêve humanitaire. Il en sera question demain en Jordanie où une réunion avec les leaders de la région doit se tenir. Le souhait de l'Élysée est de réunir autour de la table des interlocuteurs tels que le Qatar et l'Egypte pour obtenir la libération des otages, la priorité du gouvernement français. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Bougriou