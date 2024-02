Emmanuel Macron au Salon : et finalement... le débat

Ce n'est peut-être pas le débat envisagé, mais après les sifflets et les huées, rien ne laissait présager qu'Emmanuel Macron parviendrait à ouvrir ce dialogue. “Je n'esquiverais aucune des questions”, dit-il aux agriculteurs. Et s'il est ainsi venu au contact, c'est d'abord pour adopter une posture d'écoute. Lors des discussions, il a fait preuve de pragmatisme pour tenter d'éteindre le climat de défiance avec un agriculteur qui va accepter de retirer son t-shirt ou s'inscrit "paysan sans président". Après une heure, le président de la République retrousse les manches avec une première mesure. "Il y aura un prix minimum, un prix plancher", annonce-t-il. C'est une garantie de revenu, doublée du déblocage d'un fonds d'urgence. Et il a fait de nouveaux engagements qui doivent aussi débarrasser les agriculteurs des empilements de normes administratives et une certaine indulgence. Le président a évoqué tout un arsenal de mesures, mais avec un refus ferme des propositions ultra-protectionniste et d'une vision défaitiste. Il leur a donné rendez-vous dans trois semaines. Un engagement ultra-personnel du chef de l’État qui le rendra, bien évidemment, comptable des résultats. TF1 | Reportage F. Leenknegt