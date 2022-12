Emmanuel Macron aux États-Unis : deux présidents, une seule Amérique !

Un échange d'amabilité et de compliment se fait entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Dîner non officiel à quatre, photo complice sur les réseaux sociaux, depuis deux ans, les deux présidents semblent avoir développé des liens de proximité et d'affection, en plus de partager de nombreuses idées. Emmanuel Macron est considéré actuellement par les observateurs comme l'allié numéro un des États-Unis. Pour sa seconde visite d'Etat au Washington, a été reçu en grande pompe avec un point d'ordre : le dîner à la Maison blanche. Il y a quatre ans, on ne peut pas dire pour autant que les choses s'étaient mal passées. On voyait les mêmes images de camaraderies avec Donald Trump. Mais les divergences idéologiques étaient bien plus profondes et le président américain toisait souvent son homologue français, qu'il appelait en privé "petit Emmanuel", où dont il avait épousseté le costume en plein bureau ovale devant la presse. Voilà pour la forme, sur le fond avec Joe Biden, il y a plusieurs convergences. Comme le soutien à l'Ukraine, et la coopération dans l'antiterrorisme. Un sujet de crispation toutefois, les subventions massives de Joe Biden au profit du made in America, jugées super agressives pour le président français et comme risquant de fragmenter "l'occident" TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Ponsard