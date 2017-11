Emmanuel Macron convie plus de 1 000 maires à dîner à l'Élysée

Ce mercredi 22 novembre 2017, Emmanuel Macron, a convié 1 500 maires, réunis en congrès jusqu'au 23 novembre, à dîner à l'Élysée. D'après notre journaliste Amandine Atalaya, intervenue en direct depuis le palais présidentiel, le président de la République "veut montrer qu'il a de la considération pour ces élus locaux". "L'Élysée veut retisser les liens distendus avec les maires et cette invitation fait grincer des dents à la puissante Association des maires de France", a-t-elle ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.