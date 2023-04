Emmanuel Macron dans l'Hérault : manifestation et bain de foule

Sous le soleil de l’Hérault, en bras de chemise, l’ambiance est tout de suite plus détendue, en selfie, autographe, loin des slogans et des cortèges. Ce qui n'empêche pas le président de la République, Emmanuel Macron, d'être interpellé sur la réforme des retraites. Face à Emmanuel Macron, une manifestante a dit que le chef de l'État n’a rien à faire de ce que le peuple peut revendiquer. En retour, le président de la République lui a répondu que le peuple s’exprime par les élections et qu’il ne va pas démissionner. Selon nos informations, la séquence avait été envisagée dès ce jeudi matin, mais gardée secrète jusqu'à la dernière minute pour éviter les manifestants. Un contraste assumé à l'Élysée, avec les mobilisations du jeudi matin. Dès son arrivée dans les Cévennes, un millier de manifestants jouent les percussionnistes même sans leurs casseroles confisquées par la gendarmerie. À plusieurs centaines de mètres du collège, le concert ne parvient pas jusqu’aux oreilles du président, qui promet que ces manifestations ne l'empêcheront pas de poursuivre ses déplacements. TF1 | Reportage M. Desmoulins, P. Larrouturou, H. Pondy Nyaga