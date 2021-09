Emmanuel Macron dans un quartier sensible de Marseille

L'annonce n'a pas été faite de manière officielle et pourtant, les habitants de la cité Bassens sont nombreux à accueillir Emmanuel Macron, notamment par des applaudissements, quelques sifflets et une demande immédiate. Dans ce quartier populaire de Marseille, le président va au contact. Malgré la foule, le président s'autorise à tomber le masque. Une joyeuse cohue très encadrée par la sécurité du chef de l'État. Sur sa route, Emmanuel Macron croise aussi des femmes, touchées par la mort d'un enfant dans le quartier. Un moment de réconfort tactile avant la rencontre avec des associations. L'occasion pour Amine Kessaci, fondateur de l'Association Conscience et frère d'une victime de règlement de comptes, d'insister sur l'insécurité. Sécurité, transport, mais aussi école, Emmanuel Macron est venu faire des annonces à Marseille. Il a passé plus de deux heures dans l'une des cités les plus sensibles de la ville, au cœur d'un déplacement prévu pour durer trois jours.