Emmanuel Macron devant le Congrès, à la recherche d'un nouveau souffle

Alors que sa popularité a chuté, et que nous sommes plus nombreux à le trouver trop distant, Emmanuel Macron, dans les mots comme dans l'attitude, a tenté de casser cette image. De façon répétée, il a insisté sur le fait qu'il est désormais "humble, mais résolu". Durant près d'une heure et demie, il a défendu ses réformes tout en admettant qu'il n'avait pas tout réussi. Le Chef de l'État a également consacré beaucoup de temps à répondre aux critiques, sur sa personne, puis sur sa politique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.