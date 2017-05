BINÔME - L'âge, le profil, et la personnalité du Président de la république et du Premier ministre sont similaires. Mais leurs parcours et leurs ambitions peuvent paraitre contradictoires. Raison pour laquelle la formation du futur gouvernement prend du temps ? TF1 s’est posé la question : Emmanuel Macron et Edouard Philippe forment-ils un duo, ou un duel ?