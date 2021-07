Emmanuel Macron et la réforme des retraites : l’analyse d’Adrien Gindre

A-t-on assisté ce soir à un enterrement en bonne et due forme de la réforme des retraites ? "C'est le moins qu'on puisse dire”, affirme Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, “d'autant qu'?Emmanuel Macron a fixé, non pas une, mais deux conditions de verrou. Que l’épidémie soit sous contrôle, d’une part ; que la reprise économique soit assurée, , autant dire qu'on n'y est pas.” "Il y a cette troisième condition qu'on évoquait l'instant. Il faut que les discussions entre gouvernement et partenaires sociaux aboutissent or c'est précisément ce qu'aujourd'hui que la situation est bloquée". “Rendez-vous donc au moment de la campagne présidentielle. À ce moment-là, la réforme enterrée ce lundi soir, pourrait être ressuscitée.” a-t-il précisé. Pour le futur possible du candidat Macron, cela change deux choses. Il ne pourra plus dire qu’il a réformé, qu’il a pris des décisions difficiles jusqu’au bout. En revanche, il pourra souligner qu’il aura su écouter, apaiser, pacifier le pays quand c’était nécessaire.