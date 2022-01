Emmanuel Macron et les non-vaccinés : des propos qui font polémique

Hier, Emmanuel Macron n'avait pas face à lui des journalistes, mais des lecteurs du Parisien. À une question d'une infirmière sur les non-vaccinés, le président répond d'abord qu'il ne peut pas les forcer ni les sanctionner. Puis, il ajoute : "Moi, je ne suis pas là pour emmerder les Français (...) Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie". "Emmerder les non-vaccinés", une phrase choc qui ne laisse personne indifférent. Mais dans cette interview, Emmanuel Macron va aller encore plus loin. "Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen". Taper fort, marginaliser les non-vaccinés, le porte-parole du gouvernement assume les propos du président et en remet une couche. Depuis hier soir, le monde politique est en ébullition. Pour les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron a commis une faute. L'Élysée rappelle que le terme "emmerder" avait déjà été utilisé par un ancien président Georges Pompidou, à une différence près. À l'époque, il avait dit "il ne faut pas emmerder les Français". TF1 |Reportage A. Etcheverry - H. Bonnet - N. Hesse