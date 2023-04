Emmanuel Macron et les syndicats : reprise du dialogue ?

Son entourage avait promis qu'il les recevrait. Depuis les Pays-Bas, ce mercredi, Emmanuel Macron confirme qu'il échangera avec les syndicats une fois la décision du Conseil constitutionnel connue. "On a beaucoup de travail devant nous. Et donc, j'engagerai, pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite", a déclaré le chef de l'État. Cette main tendue intervient à la veille de la douzième journée de mobilisation. Alors comment préparer la suite ? Cette question occupe tous les esprits au sein de l'exécutif. À Matignon, il y a une semaine, la rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre avait tourné court, à peine une heure de rendez-vous, un "échec". Un interrogation se pose désormais : les partenaires sociaux se rendront-ils à l’Élysée ? TF1 | Reportage M. Guénégan, G. Sellem, D. Piereschi