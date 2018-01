Emmanuel Macron excelle dans la communication sur les réseaux sociaux

Emmanuel Macron est un habitué des réseaux sociaux. D'ailleurs, la maîtrise de cette forme de communication est la marque de fabrique de ce président très numérique. Dans cet exercice moins formel, le chef de l'État excelle comme le prouvent ses millions d'abonnés et de followers. De plus, Emmanuel Macron détient le record du nombre de retweet en France avec son message : "Make our planet great again". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.