Emmanuel Macron giflé dans la Drôme : ce que l’on sait de son agression

Dans les images en tête de cet article, le président vient de faire arrêter son convoi. Il veut saluer les personnes venues le rencontrer quand, quelques secondes seulement, un homme lui porte un coup sur la joue. Emmanuel Macron semble vouloir réagir, mais ses gardes du corps l'exfiltre. Quelques secondes plus tard, le chef de l'Etat décide de revenir au contact des habitants, choqués par ce qui vient de se passer. De l'autre côté de la barrière, l'agresseur est interpellé par le service d'ordre. Cette agression a eu lieu à la sortie d'une visite aux élèves d'un lycée hôtelier. "On ne savait pas exactement ce qui s'est passé dehors. On a pensé à des attentats. Notre premier réflexe était de faire rentrer les élèves à l'intérieur", dit l'un d'eux. Après cet incident, Emmanuel Macron a poursuivi son programme à 20 km de là à Valence. Il a demandé de "ne pas laisser les individus ultra-violents prendre possession du débat public".