Emmanuel Macron giflé : les derniers éléments de l’enquête

Pourquoi Damien T., a-t-il giflé le président de la République ? Face aux enquêteurs, il soutient avoir agi d'instinct et sans réfléchir pour exprimer son mécontentement. Samuel, l'un des vidéastes présents, décrit une atmosphère tendue. Damien T. le gifleur et son ami Arthur C, l'accompagnateur sont depuis 30 heures en garde à vue. Ce soir, l'implication de l'accompagnateur n'a pas été retenue. Il pourrait être libéré prochainement. Selon nos informations, tous deux n'étaient hier ni sous l'emprise de l'alcool ni sous-stupéfiant. Les enquêteurs épluchent leurs parcours. Lors des perquisitions, plusieurs armes à feu ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler, ont été saisis chez Arthur C. Ce dernier est sans emploi. Il y a quatre ans, il travaillait dans une agence d'intérim. Devant les enquêteurs, Damien T explique être proche de la mouvance des Gilets jaunes et affirme avoir des convictions politiques de droite et d'ultra droite, sans être membre d'aucun parti. Une plainte a été déposée pour violence contre personne dépositaire de l'autorité publique. Damien T. sera présenté jeudi devant le procureur avant de passer en comparution immédiate.